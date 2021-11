André Gonçalves: tudo o que já se sabe sobre pedido de prisão do ator

publicidade

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decretou a prisão domiciliar de André Gonçalves, de 46 anos, na terça-feira (23), por não pagamento de pensão da filha Valentina, de 18 anos. O artista, que acumula diversos trabalhos na televisão, terá que usar tornozeleira eletrônica por 60 dias.

De acordo com informações do quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, da Record TV, o ator estaria devendo mais de R$ 350 mil. O famoso teria deixado de pagar o valor mensal de R$ 4,5 mil.

Valentina é a terceira filha de André, fruto do relacionamento dele com Cynthia Benini. Os dois se conheceram no reality show Casa dos Artistas (SBT). Atualmente, o ator é casado com a também atriz Danielle Winits.

Notificação

Segundo Sylvio Guerra, advogado responsável pela defesa, até a tarde de quarta-feira (24), ele ainda não havia sido notificado sobre a decisão da Justiça.

"O André ainda não foi notificado sobre a decretação da prisão domiciliar dele. A possibilidade de negociação do valor com a Justiça é viável, sim. Entretanto, tem que ser um acordo entre a mãe de Valentina, ex-mulher dele, e ele. Havendo um acordo, nós levaremos para o processo", explicou, em contato com a reportagem do R7.

Tentativa de acordo

De acordo com o advogado, a ex-mulher do artista, Cynthia Benini, não viabilizou um acordo ao longo dos últimos anos. "Ele já havia tentado ao longo desses anos acordo com a Cynthia Benini, que é a mãe de Valentina, filha do casal, e não foi possível o acordo. A mãe não viabilizou este acordo", completou.

Procurada, a jornalista não retornou o contato. O espaço, no entanto, permanece aberto.

André fala pela 1ª vez

Na tarde de terça-feira (23), o artista falou pela primeira vez após a Justiça decretar sua prisão. O famoso, que repostou uma declaração feita pelo advogado, afirma que está desempregado desde o fim do último contrato.

"Nesses 5 anos, os juízes vinham acolhendo nossas ponderações e provas de que sem emprego ele não tem como arcar com a pensão integralmente. Mas nesse período ele nunca deixou os filhos totalmente desamparados. Sempre que faz um trabalho, ele paga alguma coisa", diz um trecho do texto.

Indireta

Cynthia Benini usou as redes sociais para compartilhar uma indireta, na noite de terça-feira (23), após a Justiça de Santa Catarina decretar a prisão de André por não pagar pensão à filha Valentina.

"Nada melhor que colocar a cabeça no travesseiro e poder agradecer a Deus por eu ser leal aos princípios morais e éticos", escreveu a jornalista, que também postou uma foto com a cabeça no travesseiro.