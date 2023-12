Animação brasileira “Monlo” é selecionada para o Bridging The Dragon Lab

publicidade

O longa-metragem “Monlo”, de José Almeida, projeto desenvolvido pela Animuz (de São Paulo/SP) & Druzina Content (de Porto Alegre/RS), é a única produção fora do continente europeu e asiático selecionada para participar do 9º Bridging The Dragon Lab, um workshop online com foco, principalmente, em coproduções entre Europa e China, que acontece entre os dias 11 e 13 de dezembro.

Ao participar do laboratório, além de apresentar o novo projeto de animação, a Druzina terá a oportunidade de conhecer as últimas tendências do mercado chinês e asiático de cinema e televisão e, também, de estabelecer conexões importantes para seus próximos projetos.

Monlo

“Monlo” conta a história do personagem homônimo, filho de um grande guerreiro que vive em uma tribo nômade na Mongólia. Porém, tudo muda quando a tribo é massacrada em uma emboscada pelo bando do Vilão Ying Sin. Após cair e perder a memória, o jovem é resgatado por uma xamã excêntrica até que, ao lembrar e descobrir a verdade sobre seu passado, decide se tornar o maior de todos os guerreiros. Para isso, Monlo, sua cabra de estimação Gonlo e sua amiga Ohkin, embarcam em uma jornada repleta de emoções pela Ásia Central e China para lutarem no "Grande Torneio", onde enfrentarão Ying Sin.

“Monlo reúne todos os elementos de uma boa história: uma narrativa jovem, cômica e animada, literalmente, permeada por uma jornada heróica de protagonistas meio ‘azarões’ que passam por momentos de aventuras, de lutas, desafios e superações, tendo o cenário asiático como pano de fundo. Mostrar pro ocidente uma estética que ainda é muito exótica tem muito apelo, e para o oriente algo que lhes já é conhecido, mas com uma abordagem diferente também traz muita curiosidade, o que torna essa animação tão especial a ponto de ter sido a única escolhida fora da região de abrangência do laboratório. Vamos em busca de parcerias, financiamentos e coproduções internacionais para que esse projeto ganhe o mundo”, diz Luciana Druzina, CEO da Druzina Content.