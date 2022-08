Anitta aparece como possível indicada ao Grammy 2023 em lista de site internacional especializado

publicidade

Anitta está em um ótimo momento de sua carreira internacional, tendo feito shows em alguns dos principais festivais de música do mundo, como o Coachella, além de ter emplacado o hit "Envolver" no topo das paradas. Indicada recentemente ao VMA, justamente pelo clipe de "Envolver", Anitta pode em breve conquistar outro grande feito.

Segundo o site especializado em música Hits Daily Double, a brasileira é uma das apostas para receber uma indicação à edição 2023 do Grammy, premiação musical mais prestigiada do mundo. A cantora aparece entre os possíveis nomes para receber indicação na categoria de Artista Revelação.

O site enche Anitta de elogios, comentando alguns dos destaques atuais da carreira dela: "Essa carismática artista brasileira é uma superestrela mundial, e ela recentemente recebeu um certificado no Guinness Book [o Livro dos Recordes] como a primeira artista solo a chegar ao primeiro lugar do Spotify, graças ao enorme single 'Envolver'. Um fenômeno ao vivo, ela recentemente arrasou no festival Lollapalooza, na Europa, e também no Coachella. Ela parece destinada a continuar alcançando um sucesso estratosférico".

Anitta aparece ao lado de outros grandes nomes do momento, como a banda Måneskin, a rapper Latto, e as cantoras Dove Cameron e Tate McRae. Zach Bryan, Muni Long, BRELAND, Lauren Spencer-Smith, Yahritza Y Su Esencia, Coi Leray, Em Beihold, Nardo Wick. JOJI, Yeat, Bailey Zimmerman e Wet Leg completam a lista. A publicação também destaca que está de olho em Doechii, BLXST, BoyWithUke, Tems, Rosa Linn, Sebastian Yatra, Girl in Red, Omar Apollo e os astros e estrelas do K-Pop Seventeen, Aespa e Stray Kids.