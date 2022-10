Anitta comemora primeira indicação ao American Music Awards: 'Muito feliz'

A cantora brasileira Anitta agradeceu a indicação para o American Music Awards na categoria de Melhor Artista Latina.

"Muito feliz pela minha primeira indicação no AMAs em Melhor Cantora Latina. Muito obrigada!", publicou a poderosa no Twitter, nesta quinta-feira, dia 13 de outubro.

A brasileira tem sido lembrada pelas grandes premiações da música mundial. Ainda nesta semana, a MTV europeia nomeou Anitta para a categoria de Melhor Artista Latino no European Music Awards.

A dona do smash hit "Envolver" ainda concorre ao Grammy Latino e, de acordo com a revista Variety, ainda pode pintar no Grammy Awards, a maior premiação da música. Este ano, Anitta já recebeu um VMA da MTV americana sendo a primeira brasileira a conseguir o feito.

Veja a publicação:

I’m so happy for my first nomination in the @AMAs as the Best Female Latin Artist. Thank you!