Anitta diz que passou horas conversando e trocou contato com Leonardo DiCaprio no Met Gala

Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para "contar uma fofoca saindo do forno", como ela mesma disse. A diva revelou que passou horas conversando com Leonardo DiCaprio durante o Met Gala 2022.

Esta é a segunda vez que a cantora participa do evento beneficente do Metropolitan Museum, em Nova York. Para esta edição, a poderosa usou um vestido roxo da Moschino e desfilou em um carro aberto no caminho para o baile.

"Ontem eu passei horassss com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância de os jovens tirarem seu título de eleitor. Esta na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe", começou ela.

"Aí papo vai papo vem... trocamos contato e ele se colocou à disposição pra eu pedir o que for necessário. (Não levem pro mau sentido pq não tinha ninguém flertando com ninguém.) A primeira coisa que pedi foi permissão pra contar essa fofoquinha pra vocês", continuou.

"Eu tenho outras ideias do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora você, eu e @LeoDiCaprio salvar este país?", finalizou ela.

Quem quer votar nas eleições 2022 tem só até a próxima quarta-feira (4) para emitir ou regularizar o título de eleitor. Os serviços podem ser feitos online pelo sistema Título Net, disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral.

O que vocês mais tão pedindo pra mim aqui no Twitter é fofoca do met gala... eu tenho uma fofoca saindo do forno pra contar pq aconteceu no after party... será que eu conto? — Anitta (@Anitta) May 3, 2022