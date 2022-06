Anitta tem mala extraviada e perde look para subir ao palco do Rock in Rio Lisboa: "Ninguém acha"

publicidade

Anitta contou em suas redes sociais que tanto ela quanto suas bailarinas estão sem os figurinos para subir ao palco do Rock in Rio Lisboa, neste sábado, dia 25. A artista disse que a companhia aérea perdeu as malas onde estavam as roupas e que elas ainda não foram encontradas.

"Sumiu minha mala com todos os figurinos do balé, meu, tudo... Sumiu, desapareceu. A Air France não acha a minha mala. Despachamos um malão com o figurino de todo mundo para ficar mais organizado, mas agora ninguém acha", contou ela em uma série de vídeos publicados nesta sexta-feira, dia 24.

Segundo ela, o problema já tem alguns dias e ainda não foi resolvido. "Sumiram todas as roupas de show, não tem roupa. Não tem roupa para o balé, não tem roupa para mim. A companhia aérea não encontra, eu não sei como porque é uma mala imensa", disse.

A artista lamentou o ocorrido e pediu a compreensão dos fãs. "Todo show de Rock in Rio é isso. Não esperem looks, esperem a entrega na dança, na alegria, no carisma. Vou esquecer que era para estar com looks incríveis e vamos que vamos", completou.