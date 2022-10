Anitta, Thalia, Laura Pausini e Luis Fonsi apresentarão o Grammy Latino 2022

publicidade

Grammy Latino 2022 anunciou nesta sexta-feira, dia 28, Anitta irá apresentar o 23º Grammy Latino. Ela irá dividir o palco com o porto-riquenho Luis Fonsi, com a italiana Laura Pausini e com a mexicana Thalia. A premiação ocorre no dia 17 de novembro.

Com um total de oito indicações na carreira, Anitta está atualmente indicada para Gravação do Ano e Melhor Interpretação Reggaeton. Luis Fonsi atualmente possui cinco Latin Grammys Latino e cinco indicações ao Grammy, Laura Pausini conta com quatro Grammys Latino, assim como um Grammy e a anteriormente indicada ao Grammy Latino, Thalia possui um total de seis indicações na carreira.