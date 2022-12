Aniversário de nascimento de Clarice Lispector é celebrado em mostra dedicada à escritora

publicidade

Em 10 de dezembro de 1920, há 102 anos, nascia na Ucrânia, Clarice Lispector – uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira. Neste sábado, dia 10, a partir das 16h, acontece no Espaço Cultural Correios (rua Sete de Setembro, 1020), em Porto Alegre, uma mostra com visita guiada em comemoração à data.

A exposição, que foi que foi inaugurada em 29 de outubro, integrando a programação da Feira do Livro, permanecerá aberta para visitação gratuita até o dia 17 de dezembro, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

O local abriga a exposição Clarices, da artista visual Graça Craidy, que retrata as várias facetas da escritora em 33 obras. Nelas aparecem a jornalista, a escritora, a mulher de diplomata que viveu no exterior, a mãe de dois meninos, a tutora do cão Ulisses, a refugiada judia ucraniana e a conselheira sentimental, entre outras Clarices.

A artista visual diz estar recompensada pelo número de admiradores de Clarice, de diferentes faixas etárias e extratos sociais, que visitam a exposição e fazem questão de registrar a importância da escritora em suas vidas. “Criei a coleção clariceana para compartilhar com os leitores da escritora suas muitas facetas, além de estimular novos leitores a se aproximarem de sua escrita. Agora, o nascimento de figura tão fundamental merece ser celebrado”, diz Graça.

Coincidentemente, a data de morte de Clarice foi próxima à do nascimento: em 9 de dezembro de 1977, aos 57 anos, no Rio de Janeiro.

Classificação: Livre / Entrada gratuita

Informações: (51) 3220-4728 / espacocultural-rs@correios.com.br

A unidade conta com acesso para pessoas com deficiência.