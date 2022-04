Aniversário do "Sarau do Solar" e da "Assembleia Legislativa do RS"

publicidade

A "Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul" completa 187 anos nesta quarta-feira, dia 20, e realizou uma comemoração no "Salão Júlio de Castilhos", no Palácio Farroupilha, com “Café da Manhã” seguido de show especial marcando a nova temporada do “Sarau do Solar”, que completa 30 anos, em 2022.

O superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa, Tiago Machado, fez um discurso emocionado agradecendo aos presentes e informando que a comemoração se estende a várias conquistas e à democracia existente na instituição. Aproveitou, também, para parabenizar o projeto do Sarau do Solar pelos 30 anos de existência e lembrar que a solidariedade é importante: “Esse é um problema meu, nosso, de todos e é problema da assembleia. O combate à fome é uma das bandeiras dessa gestão. Não é à toa que a marca da assembleia é ‘menos indiferença e mais igualdade’. Então, eu gostaria de agradecer a todos, e pedir que prestigiarem os nossos saraus a partir de hoje à noite”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, que está no seu terceiro mandato, fez referência à cultura como fundamental e afirmou que deve ser fortalecida. Citou exemplos de familiares, que são músicos, e que tiveram problemas durante a pandemia. O presidente informou que, a partir desta temporada, os shows do “Sarau do Solar” terão simbólica cobrança de entrada - o “ingresso solidário”. Ou seja, o público está sendo convidado a doar alimentos não perecíveis para ter acesso aos eventos. Os alimentos serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Será um trabalho feito em parceria com a 'Fundação Gaúcha de Bancos Sociais' e 'Defesa Civil', que ajudarão no processo de arrecadação e distribuição”, diz.

A diretora do departamento de Cultura da ALRS, Mariana Abascal, solicitou que fosse exibido um vídeo, preparado pela TV Assembleia, alusivo aos 30 anos do “Sarau” - que se refere ao projeto como “símbolo da valorização da cultura na Assembleia”. Com muita desenvoltura, mas afirmando não ter muita “familiaridade” com o microfone, ela discursava numa fala fluída e autêntica. Desculpando-se pelas informalidades, Mariana mostrou um boné que usava - presente da banda Ultramen, e agradeceu a presença de Tonho Crocco. Em seguida, chamou a banda “50 Tons de Pretas” que abriu o show cantando "Tira o teu Racismo do Caminho". O artista Marcelo Delacroix, que está comemorando 40 anos de carreira, cantou a música “Cantiga de Eira”, de Barbosa Lessa, e fechou o evento. No site da ALRS é possível conferir a agenda de shows e o edital de inscrição.

* Supervisão de Luiz G. Lopes