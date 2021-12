Anna Ratto grava disco com canções de Arnaldo Antunes

publicidade

Canções de Arnaldo Antunes ganham releitura de Anna Ratto no álbum “Contato Imediato - Anna Ratto visita Arnaldo Antunes”, disponível nas plataformas de streaming. A ideia era lançar o projeto em 2020 para celebrar os 60 anos de Antunes, mas a pandemia acabou empurrando a gravação e o lançamento do álbum para este ano.

“Contato Imediato - Anna Ratto visita Arnaldo Antunes” é o primeiro álbum no qual Anna surge exclusivamente como intérprete. “Poeta de tantos insights, amo a maneira como o Arnaldo traduz e percebe o mundo, as relações, a vida. Nos livros e nas canções, Arnaldo é mestre em harmonizar palavras de uma maneira toda própria, como ninguém mais faz”, diz a cantora.

O videoclipe de "Desistiu de mim’ leva a assinatura de Pedro Colombo, responsável pela direção e animação de todos os vídeos do projeto de Anna Ratto. O que era um samba-rock na versão original de Arnaldo Antunes, agora visita o samba-funk. "Desistiu de mim é aquela típica música de amor que fala pra todo mundo. A letra é ótima, divertida, debochada. E quem nunca teve as portas fechadas por um amor que depois se arrependeu e, quando quis voltar, era tarde?", pergunta.

Arnaldo Antunes aprovou o resultado e gravou uma participação em “Ela é Tarja Preta”, que foi do samba-rock para o samba-funk no arranjo do Liminha com Thiago Gomes.

Clipe: http://youtu.be/YDRS8ZjNkBQ