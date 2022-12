Anne Heche não estava sob influência de álcool ou drogas no momento do acidente, revela laudo

publicidade

Um novo laudo comprovou que Anne Heche não estava sob influência de álcool ou drogas no momento do acidente que tirou sua vida, revelou o Los Angeles Times.

A atriz morreu em agosto, aos 53 anos, uma semana após colidir o carro contra uma casa, em Los Angeles, nos EUA.

Um exame de sangue mostrou, no entanto, que Anne teria usado cocaína dias antes de morrer, mas não no dia do acidente. Traços de canabinóides e Benzodiazepina também apareceram no exame.

O medicamento fentanil foi mais um a aparecer no exame, mas a droga estava sendo administrada durante a internação de Anne.

O carro de Anne pegou fogo e os bombeiros levaram quase uma hora para tirar a atriz do local. Ela foi internada em um hospital de Los Angeles e depois levada para a área de queimados do hospital West Hills.

Os órgãos de Anne Heche foram doados e o legista do condado de Los Angeles determinou que a causa da morte foi acidental. A atriz morreu por inalar fumaça e por ferimentos térmicos, além de uma fratura no osso esterno que contribuiu significantemente para sua morte. O rim direito da atriz também foi lacerado e 12% do corpo dela teve queimaduras.

