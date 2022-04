Antes de lançar parceria com Anitta, Miley Cyrus elogia fãs da América do Sul em texto na web

publicidade

Miley Cyrus lançará nesta sexta-feira, dia 29, uma nova versão do álbum ao vivo da turnê "Attention".

A produção é especialmente feita para os fãs da América do Sul, incluindo os brasileiros.

A cantora elogiou o público local: "Minha turnê Attention na América do Sul é uma da qual nunca vou me esquecer. Foi uma daquelas experiências do tipo 'você precisava estar lá'. Os fãs, o caos e o pandemônio. As lindas culturas dos países que visitei", começou ela em um texto na web.

Miley ainda citou duas situações difíceis que enfrentou enquanto estava por aqui, a morte do amigo Taylor Hawkins, baterista da banda "Foo Fighters", e o pouso de emergência que seu avião teve que fazer: "As viagens traiçoeiras por vezes, a perda de um amigo... tanta vida vivida em apenas duas semanas".

Ela ainda ressaltou o sucesso de músicas escolhidas pelos fãs: "Canções como 'Mothers Daughter' e 'Angels Like You' foram adicionadas espontâneamente ('Angels' foi adicionada na noite antes do show, inspirada pelos fãs embaixo do meu quarto de hotel cantando a noite toda). Meus fãs, por amor e lealdade, fizeram essas canções se tornaram número 1 no país deles antes que eu chegasse".

A estrela estadunidense ainda revelou que irá lançar a versão ao vivo de seu dueto com Anitta no "Lollapalooza 2022", que aconteceu em março, em São Paulo: "Eu agradeço sua dedicação a mim e minha música mais do que consigo expressar. Para demonstrar minha gratidão eu queria dar a vocês um gostinho da turnê "Attention" ao lançar essas seis músicas adicionais nesta sexta-feira, dia 29, incluindo minha canção inédita "YOU" e o medley de "Mothers Daughter" com "Boys Don't Cry", com a Anitta no Brasil. Amo tanto vocês! Obrigada por me darem a oportunidade de viajar o mundo e me apresentar para vocês. Para sempre, MC".

