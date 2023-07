Antonio Villeroy faz show do novo álbum "Banquete" no Teatro do Bourbon Country

publicidade

O cantor e compositor Antonio Villeroy faz show do álbum “Banquete”, nesta sexta-feira, dia 7 de julho, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, com as participações especiais de Francis Hime, Gelson Oliveira e Colombo Cruz. Ingressos na plataforma Uhuu.

Morando atualmente em Portugal, o músico leva sua turnê também para o Rio de Janeiro (13/07), Belo Horizonte (15/07) e São Paulo (17/07).

Repertório do show

"Banquete" é o 14º álbum de carreira da Villeroy, composto por 13 canções, a maioria delas cantada em duo com artistas de diversos países. As participações incluem os brasileiros Francis Hime, Gelson Oliveira e Colombro Cruz, a portuguesa Joana Amendoeira, as italianas, Mafalda Minnozzi e Chiara Civello, a francesa Marie Minet, o espanhol Pedro Guerra e a venezuelana Georgina.

Inspirado no livro homônimo do filósofo grego Platão, “Banquete” reúne canções cujo tema é o amor, em suas mais diferentes formas.

Villeroy ainda revisita seus grandes hits, como “Pra Rua Me Levar”, “Entreolhares” e “Amores Possíveis”.

Com 42 anos de carreira, Villeroy é um dos maiores hit makers brasileiros, com mais de 300 canções gravadas por artistas de diversas nacionalidades, como Ana Carolina, Gal Costa, Ivan Lins, Maria Bethânia, Maria Gadú, Mart’nália, Preta Gil, Seu Jorge, Zizi Possi, os argentinos Abel Pintos e Dolores Solá, os americanos John Legend, Jesse Harris e Don Grusin e o italiano Mario Biondi.