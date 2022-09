Antonio Villeroy lança "Quien como yo" com a cantora venezuelana Georgina

publicidade

O cantor e compositor Antonio Villeroy lança nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, o single "Quien como yo", parceria com os hit makers colombianos, Mango e Nabalez, gravada em duo com Georgina, artista venezuelana radicada na Espanha. A canção é cantada em português por Antonio e em espanhol por Georgina e tem harmonia de bossa nova sobre uma base de regatown. Disponível em todas plataformas digitais e o clipe, a partir das 17h, no YouTube, gravado em Málaga, com direção de Renato Falcão.

Canções e convidados do "Banquete"

"Banquete" será um álbum composto por duo com artistas do Brasil e exterior, com letras em português, francês, inglês, espanhol e italiano, será lançado na íntegra até o final do mês.

De agosto de 2021 a de junho de 2022, foram lançados três singles. O primeiro foi "Um Certain Jour" (Antonio Villeroy), com participação da artista francesa Marie Minet.

O segundo single foi "Manãna" (Antonio Villeroy/Bebeto Alves/Ana Carolina/Aleh), com participação de Bebeto Alves, ambos com versão em vídeo clipe produzido e dirigido pela equipe da Reverb Filmes.

O terceiro single foi "Between Now and Goodbye" (música de Antonio com letra em inglês da artista italiana Chiara Civello, que divide o microfone com Antonio.

O álbum "Banquete" contará ainda com duos com Francis Hime, a italiana Mafalda Minozzi e o espanhol Pedro Guerra.