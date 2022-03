Anunciada importante descoberta arqueológica na Notre Dame de Paris

publicidade

Várias sepulturas, entre elas um sarcófago de chumbo, provavelmente do século XIV, foram encontradas durante os trabalhos de restauração da catedral de Notre Dame, em Paris, que sofreu um incêndio em 2019, anunciou nesta segunda-feira (14) o ministério francês da Cultura.

Estes artefatos, encontrados em uma escavação anterior aos trabalhos de reconstrução da agulha da catedral, são "de uma qualidade científica notável", segundo o ministério.

Entre as sepulturas, foi retirado "um sarcófago antropomorfo em chumbo, integralmente conservado", que poderia se tratar do "de um alto dignatário, provavelmente do século XIV", acrescentou a fonte.

Também foi descoberto "um fosso onde foram depositados elementos esculpidos policromáticos" de um antigo coro alto, estrutura em pedra ou madeira que separava o santuário do restante da igreja, construído por volta de 1230 e destruído no começo do século XVIII.

Durante os trabalhos de restauração realizados em meados do século XIX por Viollet-Le-Duc, que desenhou a agulha de Notre Dame, teriam sido encontrados outros fragmentos deste coro alto, que estão expostos no museu do Louvre.