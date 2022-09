Anunciados os primeiros seis peões de 'A Fazenda 14'

publicidade

Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, foram anunciados os primeiros seis peões que participam da temporada 14 do reality show rural "A Fazenda", que tem início previsto para terça-feira, 13 de setembro, às 22h45min, na Record TV. A nova temporada segue sob comando de Adriane Galisteu, com promessa de provas desafiadoras, superação, tretas, romance, aventura e muito assunto que vai render nas rodas de fofoca, digitais ou não, até 2022 acabar! "Eu estou tão animada, não vejo a hora! A gente já está mesmo na contagem regressiva, eu já estou deixando minha espora daquele jeito, afiada, já estou separando meu chicote, preparando meu chapéu, limpando minha bota e espero você", confessa a apresentadora.

Os seis primeiros peões anunciados são a dançarina e digital influencer Ellen Cardoso, 41 anos; a digital influencer e cantora Ruivinha de Marte, 26 anos; a atriz e apresentadora Deborah Albuquerque, 37 anos; ator e digital influencer Thomaz Costa, 22 anos; o ator Iran Malfitano, 40 anos; e a digital influencer, cantora e advogada Deolane Bezerra.

A regra é clara: participantes de diferentes personalidades, experiências, origens, áreas de atuação e opiniões encaram a vida no campo para levar para casa um prêmio total de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o grande vencedor, e R$ 500 mil em outras recompensas, distribuídas ao longo da competição em provas extras ou atividades especiais.

A sede da atração, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, sempre ganha a cada edição uma decoração totalmente repaginada para receber os fazendeiros, com novas cores, cenografia e objetos de arte. Entre os animais desta edição, destaque para o touro e também para as lhamas (mãe e filhote).

E tem novidade: "A Fazenda" será o primeiro reality do mundo no metaverso. Com essa tecnologia, será possível montar avatares, passear pela fazenda de maneira virtual, interagir com outros avatares, como o da Galisteu e outros peões, além de realizar diversas atividades.

E, ainda hoje, durante a transmissão do "Programa de Todos os Programas", comandado por Flavio Ricco e Dani Bavoso, foi anunciado o primeiro nome do Paiol: Bia Miranda. Ela disputará uma vaga como peoa titular com outros três participantes confinados no mesmo espaço.

PRÉ-ESTREIA: PAIOL

Mas, antes de toda a brincadeira começar, a Record TV preparou um esquenta daqueles! Na véspera do grande dia, segunda-feira, dia 12 de setembro, Galisteu comandará ao vivo a pré-estreia de "A Fazenda 14", um programa especial que revelará as novidades da temporada e já adiantará quem entrará na disputa.

Nesse dia, serão apresentados os quatro candidatos a peões que ficarão confinados no paiol. Por votação, o telespectador poderá escolher qual deles deve entrar no jogo pra valer! E ainda: serão anunciados os nomes dos outros peões confirmados desta temporada. Será uma pré-estreia cheia de assunto para render até o dia seguinte raiar e a grande estreia chegar!

Após a entrada do 21º participante, o paiol se transformará no "Rancho do Fazendeiro", uma regalia inédita para o dono do chapéu mais famoso do Brasil. Nesse novo espaço vip, o Fazendeiro da Semana poderá levar seus comparsas de jogo e até fazer aquelas fofocas e conchavos que a gente ama com muito mais privacidade e "pimenta".

OS SEIS PRIMEIROS PEÕES

ELLEN CARDOSO

Dançarina e digital influencer

41 anos

Nasceu em são Paulo e mora no Rio de Janeiro

RUIVINHA DE MARTE

Digital influencer e cantora

26 anos

Nasceu em Urucará e mora em Manaus

DEBORAH ALBUQUERQUE

Atriz e apresentadora

37 anos

Nasceu e mora em São Paulo

THOMAZ COSTA

Ator e digital influencer

22 anos

Nasceu e mora em São Paulo

IRAN MALFITANO

Ator

40 anos

Nasceu em Belo Horizonte e mora no Rio de Janeiro

DEOLANE BEZERRA

Digital influencer, cantora e advogada

34 anos

Nasceu em Pernambuco e mora em São Paulo

O reality show estreia dia 13 de setembro, a partir das 23h, com apresentação de Adriane Galisteu.

CRONOGRAMA DA SEMANA

SEGUNDA-FEIRA: Prova de Fogo

TERÇA-FEIRA: Formação da Roça

QUARTA-FEIRA: Prova do Fazendeiro

QUINTA-FEIRA: Eliminação

SEXTA-FEIRA: Pós Eliminação e Flash da Festa

SÁBADO: exibição da Festa

DOMINGO: Convivência

AÇÕES MULTIPLATAFORMA

A nova temporada de “A Fazenda” apresenta uma programação especial com diversas ações multiplataforma e transmídia. Os produtos podem ser acessados pelo portal R7.com, pelas plataformas digitais da emissora e pelo serviço de streaming PlayPlus, onde o programa será transmitido 24 horas por dia, permitindo ao público acompanhar a rotina dos participantes, além de assistir os episódios anteriores na íntegra.

Antes da estreia da nova temporada do reality, os fãs já podem entrar no clima e eleger a “Maior Treta de Todos os Tempos” entre as 64 tretas mais icônicas da atração. Divididas em 32 duelos, os embates acontecem nas redes sociais e no site do programa no portal R7.com. Para a grande estreia, a multiplataforma da Record disponibiliza o “Aquecendo o Feno”, em que ex-peões são convidados para um bate-papo de 20 minutos e para reagir aos melhores momentos do reality.

Para explorar cada cantinho da sede e dos espaços dos animais, os telespectadores podem acessar ao site do programa no R7.com e conhecer o “A Fazenda 360º”, com fotos e vídeos inéditos mostrando cada detalhe dos locais onde os peões ficarão confinados.

Nas redes

Como de costume, os fãs de “A Fazenda” podem acompanhar o reality com um olho na televisão e outro nas redes sociais. Estarão disponíveis emojis e filtros exclusivos para Twitter, Facebook e Instagram, além de conteúdos especiais durante todo o programa. Na estreia, assim que cada novo peão for revelado na TV, um vídeo exclusivo dele, com as expectativas sobre o jogo, será disponibilizado nas redes sociais.

O podcast “A Fazenda”, com Dani Bavoso e Felipe Gladiador, está de volta nas plataformas digitais para mostrar, de forma leve e divertida, os acontecimentos da semana e debater as estratégias dos peões durante a estadia na sede.

Novo apresentador dos produtos digitais

Após o sucesso na apresentação dos programas digitais durante “A Fazenda 13” e do “Power Couple Brasil 6”, Lucas Selfie assume a apresentação das atrações multiplataforma e transmídia da Record TV. O influenciador passa a conduzir as entrevistas com os participantes eliminados na “Cabine de Descompressão”, exibido com exclusividade no PlayPlus assim que a atração termina na tela da Record, e na “Live com Eliminado”, transmitida às sextas-feiras, 21h, no portal R7.com, no PlayPlus e nas redes sociais do reality.