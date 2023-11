Ao final do 'Hoje Em Dia', Ana Hickmann agradeceu o carinho dos fâs

publicidade

Ao final do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, desta segunda-feira, dia 13 de novembro, Ana Hickmann agradeceu o carinho que está recebendo dos fãs neste momento.



"Eu queria agradecer o carinho e apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e pra minha família. Eu ainda não estou pronta para falar a respeito e, assim que tiver pronta, tiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está dentro do meu coração. De verdade, como eu sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã no programa. Obrigada a todos!"

A apresentadora da Record TV, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra o marido, o empresário Alexandre Correa, no último sábado, 11 de novembro. Em nota divulgada neste domingo, dia 12 de novembro, Ana afirmou que teve um "desentendimento" com o parceiro. Em outra nota, Correa negou a agressão

Veja publicação no Instagram do agradecimento: