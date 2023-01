Aos 76 anos, Cher ostenta anel e aumenta rumores de noivado com executivo 40 anos mais jovem

publicidade

Cher fez com que os boatos sobre seu suposto noivado aumentassem nas redes sociais ao compartilhar novas fotos com o namorado.

A cantora, de 76 anos, ostentou um luxuoso anel de brilhantes ao posar com o executivo Alexander Edwards, conhecido como A.E. nos bastidores da indústria da música.

Na legenda de uma das fotos, Cher ironizou as críticas que o casal recebe por conta da diferença de idade entre eles, já que Alexander é 40 anos mais novo que ela.

"Isso deve mandar vocês haters para aquela parte em O Mágico de Oz em que a Dorothy joga água na Bruxa Malvada e a derrete", escreveu ela.

Em outra imagem, Cher ganha um beijo do amado: "Feliz ano novo, papai", publicou a cantora na legenda.

Os boatos de que Cher está noiva começaram no Natal, quando ela mostrou o anel de diamantes pela primeira vez: "Não há palavras, Alexander, AE".

Cher já foi casada duas vezes, a primeira delas com o cantor Sonny Bono, de 1964 até 1975. Já a segunda com o músico Gregg Allman, até 1979. Ela também já se relacionou com nomes famosos como Tom Cruise, Richie Sambora e Val Kilmer.

Já Alexander teve um relacionamento com a modelo Amber Rose, com qum teve um filho em 2019. O executivo foi acusado por ela de traição com várias mulheres.

Cher e Alexander também receberam muitos elogios de fãs. "Casal lindo, idade é apenas um número", opinou uma seguidora. "Você parece muito feliz", apontou um admirador da cantora. "Os haters morrem de inveja", alfinetou outro internauta.

