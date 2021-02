Após câncer, marido de Ana Hickmann celebra volta de paladar

publicidade

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, contou para os fãs nas redes sociais que o paladar que havia perdido durante o período que teve câncer voltou como nunca. No stories do Instagram, o empresário disse que tem comido como um refugiado de gerra.

"Agora que meu paladar está voltando, como igual a um refugiado de guerra. Hoje no buffet, a Ana falou: 'Amor, é a quinta vez que você levanta para se servir'. A comida aqui é muito boa. A gente sai comendo de tudo", disse Alexandre, que está hospedado em um hotel fazenda com a família.

Dias atrás, o empresário disse que já havia recuperado sete dos 23 quilos perdidos desde o início da doença. Em novembro do ano passado, Alexandre descobriu um câncer no pescoço. Na época, Ana falou ao Domingo Espetacular.

"É o nosso vídeo mais difícil de todos, se é que posso colocar assim. Sempre compartilhamos com vocês tudo sobre a nossa vida, rotina, família... Nunca escondemos nada e não poderíamos fazer diferente agora. Há algumas semanas, descobrimos que o Ale está com um câncer no pescoço. Decidimos gravar esse vídeo para falar sobre essa descoberta", declarou a apresentadora.