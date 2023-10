Após deixar A Fazenda, Rachel Sheherazade participa do "Hora do Faro"

publicidade

O "Hora do Faro" deste domingo, 22, recebe, em primeira mão, Rachel Sheherazade, que deixou a sede da Fazenda na quinta-feira, 19, após infringir regras do programa. A ex-peoa participa do quadro "A Fazenda – Última Chance", e vai ser sabatinada pelo time de jornalistas formado por Felipeh Campos, Chico Barney, Keila Jimenez e Thatiana Brasil, para contar tudo o que aconteceu no reality e que acabou ocasionando a sua saída da competição.

E Rodrigo Faro também vai invadir A Fazenda com mais uma dinâmica premiada que tem tudo para colocar mais fogo no feno. Os peões vão enfrentar uma prova inédita e aproveitar o momento para colocar as indiretas e a lavação de roupa suja em dia.

Outro destaque da atração fica por conta da visita de Faro às mansões de dois fenômenos musicais: MC Ryan SP e do MC Daniel, que juntos já somam mais de 1 bilhão de visualizações nas redes sociais.

O apresentador vai aprontar todas e se divertir ao lado dos dois artistas que são sucesso absoluto entre os jovens depois do hit “Dentro da Hilux”. Além de mostrar itens luxuosos, conversar sobre as curiosidades da amizade dos dois, e falar com a família de Daniel, Faro também vai se jogar na piscina de Ryan. O apresentador ainda terá seu cabelo cortado pelo cantor, em um momento que vai relembrar as antigas profissões do MC.