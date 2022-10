Após polêmicas, Kanye West perde posto de cantor mais rico do mundo para Rihanna

publicidade

Após uma série de polêmicas que resultou no fim do contrato com a Adidas, o rapper Kanye West perdeu o posto de artista musical mais rico do mundo para Rihanna.

Segundo a revista Forbes, o fim do vínculo com a marca de moda desportiva resultou numa perda de R$ 7,9 bilhões para o dono do hit Stronger. O patrimônio de Ye agora é avaliado em R$ 2,1 bilhões líquidos, ou 400 milhões de dólares. O que o tira da lista de bilionários feita pelo periódico.

Já a cantora barbadiana possui um patrimônio avaliado em R$ 7,4 bilhões dentre propriedades, empresas e o império que construiu na música.

Kanye, além de perder dinheiro, está proibido de postar nas redes sociais por conta de publicações com conteúdo antissemita e vai enfrentar um processo duro com a família de George Floyd por conta da falas polêmicas.

