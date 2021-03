Após resultado positivo, Fábio Porchat tira a prova e testa negativo para covid

publicidade

Fábio Porchat voltou a se pronunciar nas suas redes sociais sobre o teste de covid-19. Na segunda-feira passada, dia 8, ele contou que fez dois exames - e que um deu positivo e outro negativo. Para tirar a prova, o humorista voltou a testar nesta quarta-feira, 10, e comemorou o resultado negativo. "Vamos para a contraprova. Sangue já tirei, agora é a hora do nariz", disse mostrando o material da coleta. Um pouco depois, Porchat postou mais um vídeo no stories dançando e cantando sobre não estar infectado.

"Eu testo toda semana há 7 ou 8 meses já. Às vezes duas vezes na semana. Sempre o de nariz e a cada dois meses o de sangue também, por conta do trabalho. Sempre deu negativo todos. Eu fiz segunda (1) e deu negativo, sexta (5) deu positivo, fiquei assustado, parei tudo. Aí segunda (8) fiz de novo, deu negativo, e hoje (quarta, 10) deu negativo também", explicou Porchat.

No começo da semana, o apresentador da GNT disse: "minha gente, Papo de Segunda começou agora e eu não estou lá ao vivo. Por quê? Porque eu testei positivo pro corona. Mas estou assintomático, esquisitíssimo assim... Fiquei dois dias aqui em casa, trancado, fiz exame hoje de novo e deu negativo. Então, é possível que tenha dado um 'falso positivo '. Estou bem, estou saudável, Natália fez teste também, está saudável (...) qualquer pessoa que entrei em contato em algum momento fez teste também, deu negativo, então, é muito possível que seja um falso positivo mesmo", enfatizou".

Além do Papo de Segunda, Porchat voltou a gravar episódios do programa Que História É Essa?, no GNT, mas sem plateia. O programa estreia no dia 16 de março, e terá as presenças de Xuxa, Padre Fábio de Melo e Manu Gavassi.