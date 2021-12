Apresentação do Ballet Vera Bublitz no Theatro São Pedro

publicidade

Um espetáculo histórico vai celebrar a trajetória 2021 da escola de dança Ballet Vera Bublitz (BVB). No Theatro São Pedro, o clássico "A Bela Adormecida" terá quatro apresentações. Neste sábado, dia 4 de dezembro, serão duas: às 15h e às 19h. As próximas serão no dia 7, às 16h e às 19h30min.

"A Bela Adormecida" é um balé de um prólogo e três atos do compositor russo Tchaikovsky, e coreografia de Marius Petipa, baseado no conto de fadas do escritor francês Charles Perrault. A estreia ocorreu no Teatro Mariinsky em São Petersburgo no dia 5 de janeiro de 1890.

É a quarta montagem deste clássico que inspira o Ballet Vera Bublitz desde 1989. A primeira apresentação de "A Bela Adormecida" ocorreu no Salão de Atos da Ufrgs e contou com a participação especial dos primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro na época, a célebre Ana Botafogo e Paulo Rodrigues, em duas apresentações que marcaram a trajetória de mais de 40 anos do Ballet Vera Bublitz. Depois, a peça ganhou nova apresentação em novembro de 1994, no Teatro da OSPA, e, em 2010, no Teatro do Sesi.

“Estamos muito felizes por poder voltar ao palco com um espetáculo que encanta e será apresentado por revelações e talentos de todas as idades do BVB. A motivação de bailarinos e bailarinas em se apresentar em um teatro nos inspira e nos motiva”, celebra a diretora Vera Bublitz. Os ingressos estão à venda nas duas unidades da escola, localizadas na Cel. Corte Real, 227, no telefone (51) 98590-0618, e na Cel. Lucas de Oliveira, 158, no telefone (51) 99933-3310. Os ingressos também poderão ser adquiridos nos dias do espetáculo na bilheteria do Theatro São Pedro, dependendo da disponibilidade de assentos.