Araci Esteves recebe o Troféu Cidade de Gramado

O 50° Festival de Cinema de Gramado começou nesta sexta-feira, com apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade. Na ocasião, foram entregues os Troféus Reverência Horst Volk a ex-presidentes do Festival de Cinema de Gramado e a ex-prefeitos do município. Rosa Helena Volk destacou o trabalho de todos os que atuaram anteriormente para tornar o Festival de Cinema o que é hoje. O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, esteve acompanhado por alguns secretários estaduais.

Na sequência, o público foi para o Palácio dos Festivais, onde a exibição dos filmes em competição teve início. Por volta das 21h, a atriz Araci Esteves recebeu o Troféu Cidade de Gramado das mãos do prefeito Nestor Tissot. Também subiu ao palco a atriz Dira Paes, uma das curadoras do evento e com quem Araci atuou em "Anahy de Las Misiones" (1997), e lhe entregou flores.

A homenageada manifestou profunda gratidão em seu discurso e ressaltou a importância do trabalho em equipe. "Nunca fiz nada sozinha", destacou, citando a saudade de artistas que partiram, como o diretor Sérgio Silva e o ator Sirmar Antunes.

Araci, que escolheu Gramado para viver, destacou que a cidade é acolhedora, hospitaleira e está "sempre enfeitada como se todos os dias fossem dias de festa", agradecendo às autoridades e à organização do festival. E finalizou: "Que o nosso festival tenha muitos 50 anos pela frente", sendo aplaudida de pé pela plateia.