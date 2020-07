Aretha, filha de Vanusa, pede doações para comprar casa própria

publicidade

Aretha, filha dos cantores Vanusa e Antônio Marcos, usou as redes sociais para pedir que os fãs depositem dinheiro na conta dela para a aquisição de uma casa própria.

Em um vídeo curto, ela aparece segurando um cartaz com seus dados pessoais e o número de uma conta bancária.

"Estou fazendo uma campanha para comprar minha casa própria. Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho", pediu a artista em post feito na última quarta-feira (22).

Apesar de ter sido bem recebido por alguns seguidores, o pedido recebeu críticas de outros, que não viram com bons olhos a atitude da artista. "Esses 'artistas' quando tem dinheiro não pensam no amanhã. Depois vão para as redes sociais como coitadinhos", disparou uma internauta, que teve o apoio de outras pessoas.

Aretha tem 46 anos e é filha do casamento de Vanusa com Antônio Marcos, que morreu em 1992. Na infância, ela apresentou programas de TV e, depois de adulta, tentou seguir os passos dos pais na música, mas sem repetir o mesmo sucesso. Seu último disco foi lançado em 2010.