Arlequina e dois dramas franceses chegam às telas nesta quinta-feira

Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade. Este é o mote de “Aves de Rapina − Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa”, que estreia hoje nos cinemas.

A direção é da chinesa Cathy Yan, de 36 anos, que foi escolhida pela DC Entertainment e a Warner Bros. para dirigir o novo filme baseado nos quadrinhos da DC Comics. Yan nasceu na China e cresceu em Hong Kong e Washington. É a primeira diretora asiática a dirigir um filme de super-herói e a terceira cineasta a ingressar no Girl Power Club da DC depois de Patty Jenkins e Ava DuVernay. Sobre a principal personagem fictícia do filme, Arlequina, cujo nome original é Harleen Frances Quinzel, ela foi criada por Paul Dini e Bruce Timm para a série de televisão Batman: “A Série Animada”.

Outra estreia nas telas é “A Chance de Fahim”, de Pierre-François Martin-Laval. Na trama, forçado a fugir de Bangladesh, sua terra natal, o jovem Fahim (Assad Ahmed) e seu pai deixam o resto da família e partem para Paris. Após a sua chegada à França, eles começam uma verdadeira maratona de obstáculos para obter asilo político. Enxadrista, Fahim tem apenas uma opção para continuar no país: ser campeão.

O outro francês em estreia é “Quem Ama Me Segue”, de José Alcala. No centro da comédia dramática, Gilbert (Daniel Auteuil) e Simone (Catherine Frot) são um casal de aposentados, vivendo uma rotina agitada em um retiro em aldeia no Sul da França. A partida de Étienne (Bernar Le Coq), seu vizinho e amante, a falta de dinheiro, e a amargura e a rabugice de seu marido, pressionam Simone a fugir de casa. Desnorteado, Gilbert quer ter a esposa de volta

Confira com mais detalhes as estreias desta quinta-feira: