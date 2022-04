Arquiteto britânico propõe reconstruir a cidade ucraniana de Kharkiv

publicidade

O arquiteto britânico Norman Foster, conhecido por ter restaurado o palácio do parlamento na Alemanha e concebido obras como o metrô de Bilbao, ofereceu sua ajuda para reconstruir a cidade ucraniana de Kharkiv, devastada pelos bombardeios russos.

A fundação do arquiteto anunciou que Foster havia falado na segunda-feira por videoconferência com Igor Terejov, prefeito da segunda maior cidade da Ucrânia, localizada no leste do país. Ele apresentou um plano para reconstruir a cidade, conhecida por sua arquitetura de estilo modernista. Um quarto dos prédios foi destruído desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Foster, de 86 anos, afirmou que quer "reunir os melhores talentos do mundo em termos de planejamento, arquitetura, design e engenharia" para começar a trabalhar "imediatamente" no "renascimento da cidade".

A primeira etapa seria desenhar um projeto para uma "cidade do futuro", que "combinaria a herança do passado mais querido e reverenciado com infraestrutura e edifícios ecológicos". Em trechos da entrevista divulgada em vídeo pelas autoridades da cidade, Terejov garante a Foster "ter visto seu trabalho e querer esse estilo novo e progressista na cidade".

Kharkiv precisa de novos hospitais, escolas e jardins de infância, bem como escritórios para seu setor de tecnologia emergente, disse ele, acrescentando que todos os edifícios devem ser equipados com abrigos antibombas.