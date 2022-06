Artista gaúcho se apresenta na Broadway

publicidade

O gaúcho Pedro Coppeti vai estrelar uma apresentação solo no Broadway by The Year, no dia 27 de junho, no Town Hall, em Nova York. É a primeira vez que um artista brasileiro faz um solo nesse espetáculo especial da Broadway, que já está na 22ª temporada e é considerado uma vitrine de talentos de musicais.

Natural de Iraí, no interior do Estado, Coppeti estudou Música com ênfase em Canto na UFRGS e, antes de se formar, recebeu uma bolsa e se graduou na American Musical and Dramatic Academy (AMDA) em Teatro Musical, uma das mais conceituadas escolas de dramaturgia do mundo. Em sua trajetória, o artista foi o solista principal do Natal Luz de Gramado e se apresentou no espetáculo Chimango, com a OSPA, entre outros trabalhos no Brasil.

Há 7 anos se mudou para Nova York, onde tem sido participante ativo da cena musical. Em 2016, foi selecionado para representar a AMDA no concerto Broadway Rising Stars, que destaca jovens talentos. Também se apresentou em alguns dos mais renomados palcos de musicais dos Estados Unidos, como Metropolitan Room, o Lincoln Center e o The Carnegie Hall.

Em 2020, seus vídeos sobre técnicas vocais, música e teatro se tornaram virais e hoje Coppeti tem mais de 800 mil seguidores somados em suas contas nas redes sociais.

O espetáculo Broadway by The Year, que terá a participação de Coppeti, vai reunir talentos musicais em algumas das mais célebres peças que ainda não estrearam na Broadway, como O Corcunda de Notre Dame, The Last 5 Years e The Baker’s Wife. A expectativa é que 1.500 pessoas prestigiem essa apresentação única.

No concerto, Coppeti vai interpretar o Quasímodo, do Corcunda de Notre Dame (foto abaixo). O personagem já foi encenado pelo gaúcho em 2021, a convite da Bublitz Academia de Musicais, ao lado da cantora Débora Neto.

Foto: Guto Oliveira / Divulgação / CP

“O produtor Scott Siegel já me conhecia. Trabalhei com ele algumas vezes e ele já estava familiarizado com meu trabalho. Scott assistiu um trecho do vídeo da minha apresentação como Quasímodo em Porto Alegre e falou que adoraria mostrar isso para o público fiel que ele tem Nova York. Foi assim que se deu o convite para o evento”, revela Coppeti. O artista tem planos para se apresentar novamente no Brasil ainda em 2022.