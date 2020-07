Artistas nacionais e internacionais agitam as redes sociais neste sábado

publicidade

Este sábado conta com muita música, shows, apresentações teatrais e apresentações para todos os gostos. O público de casa poderá conferir o show de seus artistas favoritos através das plataformas digitais. Nomes como Braza, Geraldo Azevedo, Erasmo Carlos e Sorriso maroto fazem parte da agenda de hoje. Confira a programação completa!



Ata-me as Mãos aos Pés da Cela

A Cia Banquete Cultural apresenta a leitura dramatizada de “Ata-me as Mãos aos Pés da Cela”. Com autoria e direção de Jean Mendonça, tem no elenco Rose Abdallah, Beth Grandi e Elton Lellis. Transmissão, das 19h às 20h10min, pelo canal no YouTube do grupo.



Braza

O grupo faz primeira live da quarentena. Com arrecadação de doações para o Complexo da Alemão, no Rio. A partir das 20h, com transmissão do canal de TV por assinatura Music Box Brazil e YouTubeShow.



BRIC Celebrate Brooklyn!

O festival que celebra a cultura do Brooklyn terá início no sábado, às 21h de Brasília, através do YouTube e Facebook. Entre as atrações estão Common e Angelique Kidjo.



Bruno e Gustavo Fernandes

Show da dupla com repertório de sertanejo universitário. Às 20h, pelo Facebook Sesc Torres.



Bruno e Marrone

Conhecidos por serem reunirem grande público, a dupla faz live ao vivo. A partir das 21h30 no seu canal do YouTube.



Cris Pereira

Show de humor do bagual Gaudêncio. No palco do PoA Comedy Club, às 21h. Ingresso e acesso pelo www. claq.com.br



Elias Barboza

O duo Elias Barboza e Matheus Kleber interpreta um repertório de música brasileira e latina. Transmissão, às 17h, no canal do YouTube do Instituto Ling. Interessados podem se inscrever pelo site www.institutoling.org.br .



Eros Prado

No espetáculo, Eros contará um pouco da sua trajetória como humorista até os momentos atuais, fará entrevista com famosos on-line. A partir das 21h, transmitidas diretamente das dependências do teatro J. Safra. Ingressos já estão à venda pelo www.teatrojsafra.com.br .



Geraldo Azevedo

Sua live Show, Voz & Violão, em formato intimista, traz clima aconchegante, envolvendo e emocionando o público com seu repertório variado, onde não falta espaço para os grandes sucessos e músicas inéditas. Transmissão, às 20h, pelo Circuito SESC Junino, pelo canal Sesc Ceará, no YouTube, e Instagram @geraldoazevedooficial.



Jorge e Mateus

A dupla sertaneja prepara live. A partir das 17h, pelo seu canal do YouTube.



Maria Rita

A cantora participa do projeto Música#EmCasaComOSesc. Transmissão se inicia às 19h no YouTube.



Quarteto OBSP

João Ortácio, João Salazar, Pedro Borghetti e Poty Burch, apresentam as músicas que fazem parte do primeiro álbum do grupo. A transmissão, às 18h, via YouTube, Facebook e Instagram da Ecarta.



Ospa Live

Alunos da Escola de Música da Ospa e convidados revisitam composições de Beethoven e Strauss. A direção artística é do maestro Evandro Matté. Transmissão ao vivo, 17h, pelo YouTube da orquestra, diretamente da Casa da Ospa.



Xirê das Águas

A Cia Gente Falante Teatro de Bonecos apresenta sábado e domingo, a peça infantil. Com uso de bonecos, teatro de sombras, adereços cênicos e objetos trata de lenda indígena. Das 18h às 22h. Ingressos pelo Sympla.



Matheus e Kauan

Em parceria com a Ipiranga e os Postos Rodo Rede, a dupla sertaneja se apresenta hoje, às 20h, em seu canal oficial do YouTube, em homenagem ao Dia do Caminhoneiro.



Sorriso Maroto

Às 20h, o grupo se apresenta no canal do YouTube de Samba Prime Oficial.



Elza Soares

Comemorando seus 90 anos, Elza Soares fará uma live super especial em seu canal do YouTube, com sucessos de sua carreira. O show "Live Elza in Jazz" será transmitido ao vivo, a partir das 21h.



Erasmo Carlos

O cantor é a atração de hoje do festival Cultura em Casa, que será transmitido às 21h30 no site www. culturaemcasa.com.br



Alanis Morissette e The Beaches

Um grande show internacional será transmitido, às 21h, no canal Live Nation no YouTube. Alanis Morissette e The Beaches farão uma apresentação na live "Budweiser Stage At Home".



Teresa Cristina

A cantora e compositora se apresenta diariamente, às 22h, em seu perfil oficial do Instagram (@teresacristinaoficial).