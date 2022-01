As apresentações do espetáculo 'Leonel' foram adiadas

publicidade

A Fundação Caminho da Soberania, o Porto Verão Alegre e o Ciclo de Ideias comunicam que, por conta de um caso positivo de Covid-19 no elenco de "Leonel", o espetáculo será adiado.

As novas apresentações serão realizadas ainda dentro da programação do PVA, dias 11, 12 e 13 de fevereiro no Teatro Dante Barone, às 21h.

Para todos que já adquiriram ingressos, eles seguem válidos e não há necessidade de troca.

"Leonel" cumpriria temporada hoje, dia 21, sábado, dia 22, e domingo, dia 23. Com direção de Caco Coelho, a montagem presta homenagem ao centenário do ex-governador Leone de Moura Brizola.

Site: https://portoveraoalegre.com.br/