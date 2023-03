AS DRAMATURGAS LANÇAM ‘LIBERDADE’ NESTE SÁBADO

publicidade

O livro “Liberdade” é o primeiro em conjunto publicado pelo Coletivo As DramaturgAs, um trabalho idealizado e organizado por Patrícia Silveira e editado pela Concha Editora. O livro contém 15 textos de dramaturgia sobre o tema. O conjunto inclui textos de diferentes estéticas e poéticas, alguns mais ligados à dramaturgia experimental, outros mais autobiográficos, alguns com elementos de comicidade, outros mais narrativos, outros mais dialógicos, alguns abordam a terceira idade, outros o tema do racismo, em um conjunto amplo de propostas conforme o trabalho de cada autora. O lançamento será neste sábado, das 15h às 18h, na Sala de Música do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro s/nº).

Cada dramaturga recebeu o convite para escrever sobre o tema “liberdade” e deu a ele uma resposta individual e autônoma. Esse tema acompanha as mudanças históricas e sociais de cada época, e nunca se fecha em um entendimento único ou final. Uma mesma pessoa pode dar diferentes respostas sobre que é liberdade ao longo da vida, cada vez que refletir sobre isso. O livro mostra como podemos interpretar a liberdade em nosso tempo sob a percepção dessas autoras. É um livro permeado pela multiplicidade de olhares em que cada dramaturga colocou sua poética e trajetória artística. O livro convida a pensar o que é ser livre, em toda a diversidade que podemos colocar para essa ideia, ao lado das provocações estéticas e poéticas que ela instiga para a cena teatral.



O Coletivo As DramaturgAs reúne 15 autoras brasileiras, até o momento. Ele foi criado em 2017, em Porto Alegre; de lá para cá, realizou diversos eventos sobre dramaturgia e publicou 14 livros. No primeiro trabalho, foram lançadas 13 obras individuais das autoras pela EdiPUCRS, em 2018. Na segunda publicação, no final de 2022, foi lançada a coletânea “Liberdade”, pela Concha Editora. O grupo, inicialmente criado por Fernanda Moreno e Patrícia Silveira, tem como objetivo divulgar, através de encontros e publicações, textos teatrais escritos por mulheres, diante de uma produção secular permeada majoritariamente pela ausência de dramaturgas no cânone ocidental. O coletivo acredita na importância do debate e da publicação em livro da dramaturgia contemporânea para que essas obras se tornem conhecidas, lidas e encenadas. É um grupo aberto, que se caracteriza pela diversidade, reunindo autoras com trajetórias e poéticas teatrais múltiplas. Tem o objetivo de criar ações para divulgação e promoção da dramaturgia contemporânea escrita por mulheres, entendendo a publicação em livro um aspecto importantíssimo para que se crie uma cultura de circulação desses textos no país.

Entre as integrantes, além de dramaturgas, as artistas também trabalham como diretoras de teatro, pesquisadoras, professoras em nível universitário, atrizes, produtoras culturais, e escritoras em outros gêneros literários, configurando um grupo bastante presente na cena cultural. Cada autora possui uma identidade enquanto escritora e artista de teatro, desenvolvendo um trabalho autônomo. Atualmente, fazem parte do grupo as autoras: Carina Corá, Dedé Ribeiro, Dedy Ricardo, Elisa Lucas, Fernanda Moreno, Jéssica Barbosa, Jéssica Lusia, Lourdes Kauffmann, Natasha Centenaro, Patrícia Silveira, Patsy Cecato, Silvana Rodrigues, Stella Bento, Vika Schabbach e Viviane Juguero. Mais pelo Instagram e pelo Site.