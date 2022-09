As exposições que abrem nesta quarta em Porto Alegre

publicidade

“Você trabalha ou só pinta?” é a exposição que abre hoje, a partir das 18h30min, reunindo a arte vibrante e contestadora de Paulo Ito no Museu do Trabalho (Andradas, 230). O artista paulista apresenta uma série de cartuns, na forma de pinturas em grandes formatos sobre tela, desenhos em papel e dois painéis pintados diretamente nas paredes das salas do museu. A visitação ocorre até 23 de outubro, de terças a sábados, das 13h30min às 18h30min e domingos e feriados, das 14h às 18h30min.

Ito tematiza assuntos relevantes, sendo tido como um “cronista do Brasil urbano como poucos”, por nomes como Allan Sieber, seu fã. Em plena pandemia, pintou empena no periférico bairro do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, celebrando os profissionais da saúde e, ainda em 2020, realizou painel em grandes dimensões na entrada do Instituto de Artes da Unicamp. Dois anos antes, havia realizado outra pintura de empena contra o consumo excessivo de álcool, além de um mural com os artistas Enivo e Quinho Fonseca, no Sesc Santana. Neste mesmo ano de 2018 pintou um painel na cidade de Cali, na Colômbia. “Tem uma técnica apuradíssima, mas faz parecer fácil o resultado final. Coisa de quem tá nessa estrada há muito tempo. Seu trabalho foge dos frequentes chavões do grafite “tradicional”, fazendo dele uma avis rara no meio. Tem um traço reconhecível de longe, construiu e poliu seu estilo, já podendo ser chamado de uma referência nesse meio”, declara Sieber.

O Espaço Força e Luz (Andradas, 1223) inaugura “Desaprumo”, de Henrique Santos, que relaciona construção civil e arte contemporânea, convidando à reflexão sobre a vida que pulsa no entremeio das estruturas que nos cercam. O “desaprumo” é um conceito da arquitetura, e da construção civil, que representa um erro na estrutura, que pode gerar diversos problemas para a totalidade do projeto. “Nesta mostra pretendo trazer o questionamento às instituições e às políticas que impactam diretamente as minorias sociais discriminadas pelas instituições, bem como Negras e Negros, LGBTQIA+, entre outras tantas instâncias sociais, as quais não se encaixam dentro destas estruturas em declive...”, diz o artista. Em sua primeira individual, ele usa diferentes linguagens, como instalações, gravuras e frottages, cujos temas mesclam elementos presentes no imaginário da construção civil, do ambiente escolar e do cotidiano, e juntos trabalham na criação de um “ambiente paradoxal”. A visitação segue até 29 de outubro, de segundas a sextas, das 10h às 19h, e aos sábados, das 11h às 18h.

Nas celebrações do centenário do prédio da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190), Jeannine Krischke lança nesta quarta-feira, a coleção “Segredos Revelados”, inspirada nas pinturas murais que estão sendo recuperadas, graças às obras de restauro, iniciadas no início do ano. Os visitantes também podem conferir, na antessala do Salão Mourisco, três coleções de estampas autorais inspiradas na arquitetura, vitrais e murais da edificação, transformadas em peças de vestuário e lindos acessórios, que podem ser adquiridas no local. A visitação acontece até o final deste mês, de segundas a sextas, das 10h às 18h.