As múltiplas sonoridades desta quinta-feira

Instalado no Átrio do Farol Santander, o projeto CEIA abre 2021 apresentando a música instrumental do Kiai, trio formado por Marcelo Vaz (teclado/piano), Dionísio Souza (baixo elétrico/violão) e Lucas Fê (bateria). O show será realizado hoje, às 19h30min, no Átrio do Farol Santander, seguindo protocolos sanitários, devido à pandemia. A transmissão gratuita será no canal oficial oficial do CEIA no Youtube.

No repertório, um compilado das principais faixas lançadas até o momento: registros que travessam a música brasileira e encontram em elementos da produção estrangeira um precioso ponto de equilíbrio; montados a partir de pequenos retalhos instrumentais, ideias e experiências sonoras. Há 6 anos, o grupo busca mostrar em suas performances a capacidade transformadora da música. Essa metamorfose faz parte de sua identidade musical, que pode ser percebida nos álbuns "Além" (2018), "Costuras que me bordam marcas na pele", com Paola Kirst (2018), "JazzKilla”, com o rapper Zudizilla (2019) e "Kiai ll" (2020), o trabalho mais recente.

Às 20h, o cantor e compositor Pedro Longes lança “Sinestesias”, série de sete canções que irá ao ar de janeiro a julho, em seu Instagram. As ações de divulgação incluem conversas, em lives com os artistas participantes dos processos e convidados, sendo Anaadi a atração hoje. Após quatro anos vivendo no Chile e passando por cidades como Buenos Aires e Montevideo, onde realizou vários trabalhos e intercâmbio, o músico canoense apresentará canções autorais inéditas, buscando ressignificar produções anteriores, desde seu primeiro disco, “Conéxion” (2015). O primeiro single, “Hermosa”, recupera um registro anterior à viagem, em arranjo para piano e duas vozes, em parceria com a cantora e compositora Anaadi, vencedora do Grammy Latino 2018, com quem o artista fez, na época, a abertura do Canoas Jazz Festival e inauguração do Teatro do Sesc Canoas. O projeto conta com uma identidade visual renovada, permeada por pinturas, fotografias e gravuras.

Previsto para em dezembro, o Casa Virtual Especial de Fim de Ano, adiado por problemas técnicos, ocorrerá hoje, às 21h, pelo Instagram da casa de Cultura Mario Quintana (@ccmarioquintana). O encontro das jovens cantoras e compositoras Mariana Froes, de Goiás, e Ligia Lazevi, paulistana radicada em Porto Alegre, propõe um vislumbre das perspectivas e esperanças renovadas com o novo ano e depositadas nas vozes da nova geração. Com carreiras em ascensão, sucesso de púbico e crítica, Mariana Froes e Ligia Lazevi são protagonistas de seu tempo e agentes das transformações da contemporaneidade. O acesso é gratuito.