"As Múmias e o Anel Perdido" nos cinemas

publicidade

A nova animação da Warner Bros. Pictures, "As Múmias e o Anel Perdido”, estreia em 23 de fevereiro, mas já está com sessões de pré-estreias disponíveis nos cinemas brasileiros. A aventura, dirigida pelo cineasta espanhol Juan Jesús García Galocha, promete levar diversão para públicos de todas as idades. Conta a história de múmias egípcias que vivem em uma cidade secreta subterrânea sob as pirâmides do Egito: uma princesa filha do faraó, um piloto de corrida de bigas, que irá se casar com a princesa, e o irmão mais novo dele.

Após uma série de infelizes acasos, o trio de múmias e seu pet partem da terra dos mortos-vivos em uma hilária e agitada jornada na Londres atual, na busca de recuperar um anel ancestral e precioso. A joia, de propriedade da Família Real das Múmias, precisa estar guardada a sete chaves, mas foi roubada pelo ambicioso arqueólogo Lorde Carnaby, que deseja colocá-la em uma exposição.

Juan Jesús García Galocha (“Galo”), diretor do longa, faz sua estreia no cinema depois de assinar a direção de arte de sucessos da animação como “As Aventuras de Tadeu” e “As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas”. O roteiro foi coescrito por Jordi Gasull, também produtor do filme e vencedor de três prêmios Goya de Melhor Animação (“As Aventuras de Tadeu”, “No Mundo da Lua” e “As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas”). A produção também conta com Pedro Solis, vencedor do Prêmio Goya 2013 de Melhor Curta-Metragem de Animação.

A versão original do filme conta com vozes de dubladores como Joe Thomas, Eleanor Tomlinson, Oscar Barberán, Sean Bean, Hugh Bonneville, Celia Imrie, entre outros.

O filme traz três canções originais: “I Am Today” e “New Song”, com música e letra de Fernando Velazquez; e “Ring Song”, com música de Fernando Velázquez e letra do roteirista Jordi Gasull. A trilha sonora foi composta por Fernando Velazquez, já vencedor do Prêmio Goya.