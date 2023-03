Associação Chico Lisboa inaugura a "Exposição Novos Ventos nos Movem"

publicidade

A Associação Chico Lisboa começa uma nova fase. Em parceria com o DMAE Moinhos de Vento, passa a ocupar um novo endereço, dividindo com a Galeria do Centro Histórico-Cultural Antônio Klinger Filho a responsabilidade de trazer mais arte para Porto Alegre. Para celebrar essa parceria, a entidade realiza a "Exposição Novos Ventos nos Movem", com abertura nesta terça-feira, dia 28 de março, às 19h, onde mais de 50 artistas, sócios da Chico Lisboa, vão expor as suas obras ao público, nas mais variadas técnicas expressivas.

Chico Lisboa

A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, fundada em 1938, é uma das mais antigas entidades culturais em funcionamento no estado e no país, tendo por finalidade fomentar e difundir as artes visuais, com enfoque na arte produzida no Rio Grande do Sul, e defender os interesses dos seus associados, em contínua interação com a sociedade em geral. Desde sua fundação vem realizando eventos, cursos, oficinas, feiras, mostras e exposições, além de promover o intercâmbio com outras instituições e artistas nacionais e internacionais. A organização de salões e mostras representativas da produção artística gaúcha já é tradicional na Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa e se configura em um dos seus principais objetivos.

SERVIÇO:

Exposição Novos Ventos nos Movem

Abertura: 28 de março de 2023, às 19h

Visitação: de 29 de março a 21 de abril

Endereço: Rua 24 de outubro, 200 (Galeria do DMAE), bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre.