Astro de "Euphoria" é procurado pela polícia após fugir de suposto acidente sem prestar socorro

Angus Cloud está sendo procurado pela polícia dos Estados Unidos após supostamente ter fugido de um acidente de trânsito sem prestar socorro à vítima.

Segundo informações do site TMZ, uma testemunha teria visto o astro da série "Euphoria" deixando o local da batida, em Marina del Rey, na Califórnia.

O intérprete do personagem Fezco estaria com um passageiro no carro quando bateu na traseira de outro veículo mas não parou.

A publicação revela também que uma mulher dentro do carro atingido teria sofrido ferimentos leves nas pernas e braços, tendo ficado com hematomas.

Depois do acidente, a testemunha, que conhecia as pessoas do veículo no qual Angus teria batido, foi até um estacionamento próximo do local, onde o ator parara seu carro.

As autoridades explicaram ao TMZ que, até o momento, Angus não é considerado um suspeito oficial do caso, mas, como seu nome foi citado em um possível envolvimento, ele está sendo procurado para prestar depoimento.

A polícia quer conversar com o ator para determinar se ele estava realmente dirigindo o veículo.

Pelas leis da Califórnia, não prestar socorro após um acidente de trânsito é considerado um crime, e o artista poderá ser julgado se for comprovado seu envolvimento.

Até o momento, Angus não se manifestou sobre as acusações feitas pela testemunha.