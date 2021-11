Atividades culturais na Semana da Consciência Negra

publicidade

A Semana da Consciência Negra é marcada por várias ações culturais que abordam a temática sobre diferentes perspectivas. Também celebra o cinquentenário do Dia 20 de Novembro - Dia da Consciência Negra no Brasil - idealizado pelo poeta gaúcho Oliveira Silveira (1941-2009).

A força do batuque do Rio Grande do Sul, aliada aos timbres da contemporaneidade musical e elementos da cosmovisão africana estão presentes no trabalho do músico Dona Conceição e do seu projeto autoral “Asè de Fala”, com apresentação, no Sarau do Solar Especial da XII Semana da Consciência Negra do Parlamento, nesta quarta-feira, às 19h, no Jardim do Solar dos Câmara (rua Duque de Caxias, 968). Presencial e com transmissão online pelas redes da Assembleia Legislativa RS.



Também nesta quarta-feira, às 16h, o poeta Oliveira Silveira é homenageado com aula virtual e gratuita ministrada ao vivo pelo escritor e professor de literatura Jorge Fróes. Entre leituras e reflexões, o público conhecerá detalhes sobre a trajetória do escritor e pesquisador da cultura afro-brasileira, um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra. Inscrição e transmissão pelo site do Instituto Ling.



A banda 50 Tons de Pretas volta aos palcos com “Tira o Teu Racismo do Caminho” no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (av. Independência 75), na quinta-feira, às 20h. A apresentação, no formato híbrido, com transmissão on-line e público presencial limitado, reúne clássicos do samba e sucessos da banda. Participações do Coletivo Meninas Crespas e Grupo Afroativos.



A pesquisadora Daniela Machado Vieira fala sobre a sua pesquisa voltada a espaços urbanos tradicionalmente ocupados pela população negra de Porto Alegre, também na quinta-feira, às 19h, pelo Facebook da Casa de Cultura Mario Quintana. A live resgata aspectos da geografia histórica da cidade e da população negra de espaços urbanos como o Areal da Baronesa, a Colônia Africana, a Ilhota, o Parque da Redenção e a Bacia do Mont’Serrat.



No sábado, dia 20, às 21h, Glau Barros e Sirmar Antunes realizam o recital poético-musical “Encontrei minhas origens - 50 do 20”, em tributo ao poeta Oliveira Silveira. Eles serão acompanhados pela percussionista Alexsandra Amaral e pelo violonista Edu Moreira. Os ingressos são gratuitos mediante 2 quilos de alimento não perecível, que serão destinados a quilombos urbanos de Porto Alegre. No Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº).



SÉRIE. No próximo sábado, pode ser conferido o lançamento da websérie “Vozes Negras Importam”, projeto dividido em 12 episódios com o objetivo de tratar de questões culturais, sociais e políticas, servindo como um registro histórico da arte negra produzida no Rio Grande do Sul. O trabalho audiovisual retrata a história e trajetória de cantores e cantoras negras do Estado, como Cristal, Geda, Glau Barros, Graziela Pires e Dejeane Arrué (50 Tons de Preta), Jorge Foques, Luana Fernandes, Marietti Fialho, Pâmela Amaro, Paulo Dionisio, Rafa Rafuagi, Serginho Moah e Valéria Barcellos.