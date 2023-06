Ativistas jogam tinta vermelha no vidro de proteção de tela de Monet

publicidade

Dois ativistas ambientais espalharam tinta vermelha, nesta quarta-feira, dia 14, sobre o vidro que protege uma pintura de Claude Monet no Museu Nacional de Estocolmo e depois pressionaram as mãos contra o vidro, segundo a polícia. O quadro é "O Jardim do Artista em Giverny" (1900), do artista francês Claude Monet (1840-1926).

"As mulheres têm cerca de 25 e 30 anos e foram presas", disse a polícia.

A organização Återställ Våtmarker ("Restaurar as áreas úmidas") reivindicou a ação de protesto.

A organização postou em sua conta no Twitter imagens:

Emma & Maj, sjuksköterska respektive sjuksköterskestudent, idag i aktion på Nationalmuseum. Läget är så jäkla kritiskt. Därför satte de röda handavtryck & limmade fast sig på skyddsglaset på Monets kända tavla Konstnärens trädgård i Giverny. #återställvåtmarker pic.twitter.com/Gr0bFzqHDX — Återställ Våtmarker (@vatmarker) June 14, 2023

