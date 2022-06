Ator acredita que 5ª temporada de 'The Crown' será 'mais tumultuada'

publicidade

A nova temporada de "The Crown" será a "mais tumultuada possível", segundo Dominic West. O ator, que interpretará o príncipe Charles na 5ª temporada da série britânica, deu uma entrevista ao "Deadline" em um evento em Londres - que aconteceu no último fim de semana.

"Será o mais tumultuado possível, eu acho. Eu amo o cara [Charles]. Ele é uma força para o bem, ele realmente é um homem extraordinário", declarou o ator.

É importante lembrar que os episódios vão retratar um período intenso na Família Real, com o divórcio dos três filhos de Elizabeth II, o incêndio no Castelo de Windsor, a substituição de Margaret Thatcher por John Mayor e a morte de Lady Di.

A 5ª temporada de "The Crown" tem no elenco Elizabeth Debicki (princesa Diana), Dominic West (príncipe Charles), Imelda Staunton (rainha Elizabeth II), Jonny Lee Miller (John Major), Lesley Manville (princesa Margaret), Jonathan Pryce (príncipe Philip) e Senan West (príncipe William).

Ainda de acordo com o portal norte-americano, as filmagens da sexta temporada de "The Crown" começam em agosto. Na última semana, foi realizada uma mesa de leitura dos primeiros scripts. Essa notícia chega logo após o anúncio de que Amir El-Masry será Mohamed al-Fayed na 5ª temporada.

Os novos episódios de "The Crown" chegam em novembro de 2022 à Netflix. Enquanto isso, é possível assistir aos episódios da primeira até a quarta temporada da série.