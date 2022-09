Ator José Dumont tem prisão preventiva decretada por guardar imagens de pornografia infantil

publicidade

O ator José Dumont teve a prisão em flagrante convertida para preventiva (sem prazo) pela Justiça durante a audiência de custódia, no Rio, nesta sexta-feira (16). Investigado pelo crime de estupro de vulnerável, José Dumont foi preso, na quinta (15), sob suspeita de armazenar imagens de pornografia infantil no computador e no celular durante as buscas de policiais civis na residência do ator.

Em sua decisão, o juiz Antônio Luiz Da Fonsêca Lucchese ressaltou a gravidade do crime e revogou a fiança estipulada pela autoridade policial. O ator é alvo de uma investigação na DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescete Vítima). Ele é suspeito de atrair a atenção de um fã de 12 anos e oferecer-lhe ajuda financeira, para que ele se aproximasse. De acordo com a polícia, Dumont fez investidas com beijos na boca e carícias íntimas, que foram captadas por câmeras de vigilância.

Após a prisão, José Dumont, que tem mais de 40 anos de carreira no cinema e na TV, foi retirado de uma novela. Além disso, o festival Cinefantasy cancelou uma homenagem que faria ao ator, em São Paulo, ainda neste mês.