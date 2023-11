Atores de "Friends" Matt LeBlanc, Courteney Cox e Jennifer Aniston prestam homenagem a Matthew Perry

publicidade

Os atores de "Friends" Matt LeBlanc, Courteney Cox e e Jennifer Aniston prestaram homenagem pessoal nesta terça-feira,14 ao colega da icônica série, Matthew Perry, que faleceu de forma inesperada no final de outubro na Califórnia.

"Os momentos que passamos juntos estão, sinceramente, entre os momentos favoritos da minha vida", escreveu Matt LeBlanc, Joey na série, o colega de apartamento e melhor amigo de Chandler, interpretado por Matthew Perry, em sua conta no Instagram.

LeBlanc ilustrou sua publicação com várias imagens da série mostrando os dois atores, incluindo uma em que estão abraçados.

"Foi uma honra compartilhar o palco contigo e te chamar de 'meu amigo'", escreveu, acrescentando: "Abra suas asas e voe, meu irmão, agora você é livre".

Matthew Perry, de 54 anos, foi encontrado inconsciente em 28 de outubro por seu assistente em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles.

Courteney Cox, que interpretava Monica, a namorada e depois esposa de Chandler, compartilhou em sua conta no Instagram um trecho da icônica cena em que o romance entre eles é revelado ao público.

"Sou muito grata por cada momento que tive contigo, Matty, e sinto sua falta todos os dias", escreveu a atriz.

As palavras dela são acompanhadas por um vídeo feito após o final da cena, no qual Cox, deitada com Matthew Perry, faz uma piada obscena para a plateia do estúdio.

Ainda não se conhecem as causas da morte de Matthew Perry. O ator lutava contra o vício em drogas e álcool há anos.

"Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que eu nunca experimentei antes", escreveu a atriz Jennifer Aniston em publicação na rede social. "Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós 6. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho. Para Matty, ele SABIA que adorava fazer as pessoas rirem. Como ele mesmo disse, se não ouvisse a ‘risada’ pensava que ia morrer".

Sua morte surpreendente gerou uma onda de homenagens de importantes figuras de Hollywood, incluindo o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que estudou com Perry na infância no Canadá.

Também milhões de fãs da série ao redor do mundo manifestaram sua tristeza nas redes sociais.

"Friends" é um verdadeiro fenômeno cultural que deixou uma marca em mais de uma geração de espectadores.

A série, que durou 10 anos, contava as experiências de um grupo de amigos (Rachel, Mônica, Phoebe, Joey, Ross e Chandler) em Nova York.