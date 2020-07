Atrações musicais virtuais desta quinta-feira na rede

publicidade

O “Summer Sonic” é o festival japonês que transmite gratuitamente no YouTube performances de seu arquivo, às 8h da manhã de Brasília, com shows de nomes como Green Day, Nine Inch Nails, Rihanna e The Prodigy. O cantor e compositor Gustavo Macacko faz live às 20h30min para falar de “Anti-vírus”, sua nova música, que faz uma fotografia musical do nosso sensível momento, com a participação da filósofa, escritora e poeta Viviane Mosé. O clipe será disponibilizado no YouTube durante a live, já o single estará nas plataformas digitais nesta sexta. Também em pauta estará a campanha de doações para alguns importantes projetos sociais do Espírito Santo, terra-natal da dupla.

O ex-vocalista da Sambô, Sandami, celebra seu aniversário em live, a partir das 20h30min, em seus canais oficiais do YouTube e Facebook. Em clima de festa com um repertório dançante, sucessos de carreira, canções autorais e pedidos dos fãs, não faltarão hits como "Não Deixe o Samba Morrer", "Retalhos de Cetim", "Aluga-se", Pot-pourri de Baião, "Mercedes Benz", "José" e "Amor e Mais Nada". Atendendo a pedidos, Supla se juntará a sua banda em uma live que acontece às 22h, pelo YouTube.

Nas atrações locais, o violonista Angelo Primon é o convidado do projeto Mistura Fina - Música para Fugir do Trânsito, em versão virtual, hoje, 18h30- min. O músico abre a "sala de estar" com as suas inquietudes sonoras de maneira crua, fazendo imersão sem filtros no som, ideias e sentimentos proporcionados pela solitude. Além de músicas do CD de estreia, “Mosaico”, ele traz novas composições e "investigações" musicais, pelo facebook.com/misturafinamusica.

O médico Márcio Maranhão, autor do livro “Sob Pressão: A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro” é o convidado da serie Ato Criativo da PUCRS, 21h, pelo @pucrscultura no Facebook e canal da PUCRS no Youtube. A mediação será de Leonardo Araujo Pinto, da Escola de Medicina, e Ricardo Barberena, diretor do Instituto de Cultura e professor da Escola de Humanidades.