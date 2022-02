Atriz francesa Isabelle Huppert não poderá participar de homenagem na Berlinale por Covid

publicidade

A atriz francesa Isabelle Huppert, que receberá um Urso de Ouro honorário por sua carreira na 72ª edição do Festival de Berlim, testou positivo nesta segunda-feira (14) para a Covid-19 em Paris e não poderá comparecer pessoalmente ao evento em sua homenagem, informou o festival.

"Infelizmente, Isabelle Huppert testou positivo hoje para o coronavírus em Paris e por causa disso não poderá estar presente", informou o Festival em um comunicado.

A atriz, de 68 anos, assegurou aos organizadores que está bem e deseja participar, ainda que seja à distância, dos atos em sua homenagem, previstos para esta terça-feira, informou o texto.

"Levando em conta que Isabelle Huppert não se sente doente e deseja apoiar o festival, decidimos continuar com a cerimônia. Visto que não pode vir, enviaremos a ela nosso amor e admiração até sua casa, em Paris", asseguraram Mariette Rissenbeek, diretora-executiva, e Carlo Chatrian, diretor artístico da Berlinale.

A cerimônia de entrega do Urso de Ouro honorário será realizada como previsto às 21h45 locais (17h45 de Brasília) no Berlinale Palast e Huppert se conectará online para saudar o público, acrescentou o texto.

A atriz francesa, que ao longo de sua longa carreira participou em cerca de 150 filmes e séries, também devia apresentar em Berlim "À propos de Joan", dirigido por Laurent Larivière.

O filme estreará, mas a participação da atriz em um diálogo aberto ao público foi cancelada, lamentou a organização da mostra no comunicado.

Huppert apresentou sete filmes do Festival de Berlim e é uma atriz consagrada no mundo germânico, após ter atuado em filmes como "A Professora de Piano", do diretor austríaco Michael Hanecke.