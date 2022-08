Atriz Lucélia Santos completa 50 anos de carreira e lança biografia

publicidade

Dona de uma carreira nas artes incontestável, Lucélia Santos soube usar da fama em prol de seus valores e não somente para enriquecer ou benefício próprio. Em sua biografia “Lucélia Santos: Coragem para Lutar” estão histórias e depoimentos que narram a trajetória de uma mulher que fez de seu personagem mais icônico, uma escrava, o trampolim para que sua voz, imagem e ações convergissem em uma luta – travada até hoje – contra discursos de ódio e em defesa das minorias.

A obra que chega às livrarias pela editora Telha foi escrita pelo jornalista Eduardo Meirelles, narra a trajetória que mescla os momentos de fama da atriz talentosa com a mulher de fibra, dona de si e que colocou a carreira em cheque para lutar em prol de seus ideais. A atriz esteve no front de diversos movimentos e batalhas políticas nos últimos 40 anos, desde as movimentações em defesa da Anistia aos presos políticos, as "Diretas Já", o processo de fundação do Partido dos Trabalhadores e do Partido Verde, este último do qual teve protagonismo central em sua construção no período de redemocratização.

“Lucélia Santos: Coragem para Lutar” conta como foi fundamental a relação de Lucélia como agente de construção de acordos bilaterais com a China que, à época, acabara de sair da Revolução Cultural e abria-se para o mundo capitalista. Foi peça chave para as primeiras construções de acordos comerciais e culturais entre Brasil e China que estão vigentes até os dias atuais, sendo a China, hoje, uma das maiores parceiras do Brasil no que tange ao comércio exterior.

O uso do termo “Coragem” não deixa dúvidas que Lucélia sempre foi uma mulher de princípios e que guerreou com as armas que tinha para atingir seus objetivos. Seu ativismo foi retratado em sua luta pela preservação do meio-ambiente, da fauna, em defesa dos povos da floresta, os direitos e representatividade social das mulheres, dos LGBTQIA+, na luta contra o racismo e o trabalho escravo, contra a fome, pelo acesso à educação, saúde e qualidade de vida para todas as brasileiras e brasileiros, além de lutas na década de 1980 que ainda eram tabus na sociedade, como o surgimento do HIV no Brasil, direito das prostitutas e o aleitamento materno.

Lucélia fez do protagonismo que Isaura lhe proporcionou o combustível para, assim como a escrava perseguia na novela, ter o protagonismo na sua vida, lutar por seus ideais e atingir todos os seus sonhos. Lucélia é protagonista de suas histórias seja na ficção ou na realidade, mas principalmente na estrada de vida que escolheu para escrever seu nome.

Com prefácio de José Genoíno, esta obra traz em seu corpo depoimentos de personalidades como Betina Vianny, Cristina Pereira, Carlos Minc, Zezé Weiss, Angela Mendes, Gomercindo Rodrigues, Sônia Guajajara, Luiza Erundina, Matheus Nachtergaele, Fernando Gabeira e Pedro Neschling.

Sobre Lucélia Santos:

Atriz brasileira que ganhou o mundo pelo seu desempenho como protagonista da novela “Escrava Isaura”, de maior sucesso no mundo todo. Em 2022, a artista completa 50 anos de carreira.