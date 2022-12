Atriz Márcia Manfredini morre aos 62 anos em São Paulo

publicidade

A atriz Márcia Manfredini morreu aos 62 anos nesta segunda-feira (5) em São Paulo. A informação foi confirmada pelo filho da artista, Nicolas Manfredini, em publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"É com imensa dor que comunico que a minha mãe terminou hoje a sua missão na Terra. É difícil reunir nesses momentos e resumir em palavras, até lágrimas, a imensidão de que foi a sua vida", escreveu Nicolas.

Luiza Manfredini também desabafou sobre a morte da mãe: "Ainda não consigo colocar em palavras a dor que estou sentindo. Obrigada por ter sido a melhor mãe que alguém poderia querer. Eu juro que ainda vou te dar muito orgulho, onde quer que você esteja. Te amo até o último dia da minha vida".

Famosos e amigos também usaram as redes sociais para lamentar a notícia e prestar homenagens para a atriz.

No currículo, Márcia acumulou trabalhos em séries e novelas na Globo e no SBT, como A Grande Família (2001-2014), Sandy & Junior (1999 - 2002), Êta Mundo Bom (2016), Carinha de Anjo (2018), Deus Salve o Rei (2018). Além disso, atuou nos filmes Sábado (1994), Alô? (1995), Carrossel: O Filme (2015) e Eu Sou Brasileiro (2019).

A atriz estava no ar no elenco da série Família Paraíso, exibida no canal pago Multishow.