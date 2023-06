Atriz Phoebe Waller-Bridge embarca em filme de ação

publicidade

É uma Phoebe Waller-Bridge bem diferente daquela da série "Fleabag" (Prime Video) que aparece em "Indiana Jones e a Relíquia do Destino": ela salta de carros em movimento e de aviões e se mete em muita confusão que não envolve se interessar por um padre. "Eu amei poder usar meu corpo, é libertador para um ator. Adorei cada machucado que ganhei fazendo este filme", disse a atriz em entrevista ao Estadão, por videoconferência. A quinta e última aventura de Harrison Ford em seu icônico papel, dirigida por James Mangold, entra em cartaz dia 29.

A atriz de 37 anos interpreta Helena Shaw, a afilhada de Indy que reaparece depois de muitos anos. É arqueóloga como seu padrinho, inteligente e bem-humorada, mas sua natureza e motivações são diferentes. "Quando ela aparece, Indy está em um beco sem saída emocional", afirmou Waller-Bridge sobre o arqueólogo, que deixou as aventuras de lado e encara a aposentadoria, arrastando-se em seu último dia como professor universitário, em 1969. Ele está solitário e desmotivado. "O foco mudou. As pessoas estão olhando para o futuro, para a Lua. Indy está preso ao passado. Helena chega e traz de volta para ele sua paixão pela arqueologia, pela aventura, embora suas intenções sejam um tanto nefastas."

Ela está atrás da Relíquia de Arquimedes, deixada por seu pai, Basil (Toby Jones), com Indiana Jones anos atrás e capaz de localizar fissuras no tempo. Helena está disposta a vendê-lo para quem oferecer mais. Um dos interessados no artefato é Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), um nazista abrigado nos Estados Unidos que deseja mudar o rumo da história. Como os nazistas são os inimigos clássicos de Indiana Jones, que teve seus dias de glória nos anos 1930, ele deixa os planos de aposentadoria de lado e embarca rapidinho na tentativa de recuperar a criação do cientista grego.

Complexidade

Às vezes, a personagem parece uma vilã, mas também é capaz de atitudes heroicas. Sua relação com Indy é complicada, e ela certamente é a personagem feminina mais complexa da série. Helena Shaw é um marco para a saga Indiana Jones e para a carreira de Phoebe Waller-Bridge, que dez anos atrás, sem conseguir trabalho depois de sair da prestigiosa Academia Real de Artes Dramáticas de Londres, decidiu criar um papel para ela mesma. Fleabag, a peça, estreou no Fringe do Festival de Edimburgo em 2013, um espaço livre para criadores.

Aquela jovem não tinha como cogitar que hoje estaria dividindo a cena com Harrison Ford. "Nem em um milhão de anos imaginaria isso", contou a inglesa. "Mas sempre houve uma atriz-bebê em mim, pois eu quero ser atriz desde os 5 anos. Então, uma parte de mim sempre sonhou em participar de um projeto como este. Só que nunca achei que pudesse se tornar realidade."

Quando ela recebeu a ligação perguntando: "Você gostaria de fazer Indiana Jones?", foi como entrar em contato com aquela menininha. "E a pequena Phoebe me disse: Acho bom você fazer isso, porque tudo o que você tem feito até agora tem sido bem chato para mim", lembrou, rindo. "O sentimento foi esse, de que todos os sonhos daquela garota se tornaram realidade nesse filme."

Embora tenha demorado a deslanchar, a carreira de Phoebe Waller-Bridge tem sido tudo menos chata. A aparição no Fringe levou a um convite para fazer Fleabag, a série de televisão, que teve duas temporadas e ganhou seis Emmys, incluindo melhor série cômica, atriz e roteiro de comédia. A personagem, que lida com os desafios de ser uma jovem em Londres e com os efeitos de uma tragédia, virou símbolo de uma geração com suas quebras da quarta parede comentando de forma divertida sua vida - como faziam as brasileiras Zelda Scott (Andréa Beltrão) de Armação Ilimitada e Vani (Fernanda Torres) de Os Normais.

"Killing Eve"

Ela também criou "Killing Eve", baseada nos livros de Luke Jennings, sobre a relação entre uma funcionária do MI5 (Sandra Oh) e uma assassina de aluguel psicopata (Jodie Comer, que levou o Emmy de atriz dramática em 2019).

O sucesso das duas séries abriu as portas do cinema para Phoebe Waller-Bridge, que fez um papel pequeno e marcante como um androide feminista em Han Solo: Uma História Star Wars (2018) e foi uma das roteiristas de 007: Sem Tempo para Morrer (2021). Ela também fechou um contrato milionário de US$ 60 milhões com a Amazon, que já foi renovado, mesmo sem ter produzido nada ainda - ela saiu do projeto de Sr. e Sra. Smith por divergências criativas com Donald Glover.

Agora, ela trabalha na criação de uma série com Lara Croft - arqueóloga aventureira como Indiana Jones -, do videogame "Tomb Raider", adaptado duas vezes para o cinema, com Angelina Jolie e Alicia Vikander. "Tenho muito interesse em comandar uma produção de gênero tão amada", destaca. "Ela é uma heroína de ação, mas também uma personagem complexa."

Por mais que os fãs adorassem vê-la em um papel do tipo Fleabag novamente, agora suas atenções estão voltadas para os filmes e séries desse tipo. Há um boato de que vai dirigir o próximo James Bond.Ela diz não saber de nada. No que depender de Phoebe Waller-Bridge, haverá heroínas de ação tão famosas como Indiana Jones. "Seria maravilhoso e inspirador e não vejo por que não possa acontecer." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.