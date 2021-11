Atrizes de "King Richard" conhecem Venus e Serena Williams em vídeo

publicidade

A Warner Bros. Pictures divulgou um novo vídeo de bastidores do filme King Richard: Criando Campeãs.

Um dos favoritos para a temporada de premiações, o longa protagonizado por Will Smith conta a história de Richard Williams, pai das famosas tenistas Venus e Serena Williams.

Nas imagens de bastidores, as jovens atrizes Saniyya Sidney e Demi Singleton, que interpretam respectivamente Venus e Serena, falam sobre a emoção de conhecer as premiadas atletas.

"Não chorei perto dela. Ela foi embora, eu fui para o quarto, pirei e comecei a chorar", contou Demi sobre o encontro com Serena.

Ao entrar nos sets de filmagens e se deparar com Will Smith caracterizado como seu pai, Serena brincou e elogiou o ator: "Está bonito, pai. Você está fazendo um bom trabalho com o sotaque".

Will Smith falou sobre a dificuldade de retratar pessoas reais como as do filme: "É muita responsabilidade contar a história de alguém, porque desperta muitas emoções. Sempre tem coisas que a família retratada ama e outras que detesta. Não dá para esperar que vamos acertar tudo, mas você torce para que, no geral, elas gostem do que vão ver".

King Richard tem estreia prevista para 2 de dezembro nos cinemas. Confira abaixo o vídeo de bastidores e o trailer do filme.