Autor do mangá ‘Yu-Gi-Oh!’ morreu tentando salvar mulheres em correnteza

publicidade

Autor japonês do mangá Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi morreu em julho, aos 60 anos, durante um mergulho, segundo a Guarda Costeira japonesa. Agora, testemunhas prestaram depoimento e deram novos detalhes sobre o acidente.

Conforme o site "Stars and Stripes", pessoas que estavam no local, no dia 4 de julho, Kazuki, com seu equipamento de mergulho, enfrentou a correnteza para resgatar uma mulher e sua filha de 11 anos que estavam em perigo. No entanto, o autor não conseguiu concluir a sua missão com sucesso.

Além dele, o oficial do exército americano Robert Bourgeau, que é instrutor de mergulho, também entrou em ação. Contudo, ele conseguiu resgatar mãe e filha, mas alegou não ter visto Takahashi no momento.

O corpo de Takahashi foi encontrado três dias após o acidente, na costa do departamento de Okinawa (no sul do Japão).