"Avatar: O Caminho da Água" estreia nos cinemas no dia 15 de dezembro.

publicidade

"Avatar: O Caminho da Água", ou "Avatar 2" estreia nos cinemas no dia 15 de dezembro. Um dos longa-metragem mais aguardados de James Cameron ganhará lançamento mundial.

Veja Também

A produção ganha pôster para cinemas IMAX e alguns cinemas já estão com pré-venda liberada para os ingressos.

O novo pôster, feito especialmente para a divulgação de cinemas IMAX, foi revelado nesta segunda-feira, 28 de novembro, pelo Twitter, com cenas no fundo do mar de Pandora, onde os protagonistas vivem.

Veja a publicação do novo pôster no Twitter: