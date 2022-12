Baco Exu do Blues faz show em Porto Alegre

publicidade

O rapper Baco Exu do Blues chega em Porto Alegre para show de seu mais recente álbum "QVVJFA?". O envento acontece neste sábado, dia 10, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos podem ser garantidos na plataforma Sympla.

"QVVJFA?" é o terceiro álbum do cantor e compositor baiano traz participações de Gal Costa, Vinícius de Moraes (em Samples), Gloria Groove e Muse Maya. “Quantas vezes você já foi amado?”. Esta indagação é o título do terceiro álbum de estúdio do cantor e compositor Baco Exu do Blues. “Eu sinto tanta raiva que amar parece errado”.

O primeiro verso da introdução da nova obra de um dos principais nomes da cena contemporânea já diz muito sobre o tema. O disco é sobre a forma de receber e dar afeto de um homem preto. São doze faixas que compõem o disco, lançado em 26 de janeiro de 2022.